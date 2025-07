Confira as oportunidades de cursos e concursos no RJ Saiba quais são as vagas e como se inscrever RJ Record Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 19h49 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Arraial do Cabo lançou edital para concurso público com quase 300 vagas na área pedagógica. As inscrições vão de 4 de agosto a 7 de setembro. FAETEC oferece cursos de qualificação profissional, com inscrições até amanhã. São Pedro da Aldeia convoca candidatos para processo seletivo. Firjan Senai disponibiliza 13.249 vagas em cursos gratuitos. Macaé abre matrículas para educação de jovens e adultos.