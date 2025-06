Confira as oportunidades e serviços da semana na região Saiba como se inscrever RJ Record Interior RJ|Do R7 12/06/2025 - 19h53 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h53 ) twitter

A UENF em Campos dos Goytacazes (RJ) estendeu inscrições para concurso público com vagas técnicas e salários de até R$ 3.938. A prefeitura oferece 315 vagas para curso de inglês, com opções gratuitas e bolsas. Em Carmo, há 8 vagas para técnicos de enfermagem com salário de R$ 2.277. O Ministério Público do Rio abriu 11 vagas para promotor de justiça com salário de R$ 37.765. O concurso para bombeiros no Rio oferece 144 vagas com salários de até R$ 5.233.