Confira as oportunidades e serviços no interior do RJ Saiba como se inscrever e quais as vagas disponíveis RJ Record Interior RJ|Do R7 17/07/2025 - 19h59

O RJ Record destaca oportunidades de concursos públicos no estado do Rio de Janeiro. Em Macaé, há vagas para professor universitário e técnico em enfermagem, com inscrições online de 17 a 19 de julho. Saquarema oferece 1800 vagas nas áreas de saúde, educação e segurança. O PRODERJ tem 28 vagas para analista de sistemas e outros cargos. A Procuradoria-Geral do Rio oferece 41 vagas para analista, com inscrições até 30 de julho.