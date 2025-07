Confira as oportunidades e serviços no Rio de Janeiro Saiba quais são e onde se inscrever RJ Record Interior RJ|Do R7 03/07/2025 - 19h45 (Atualizado em 03/07/2025 - 19h45 ) twitter

O Governo Estadual anunciou 287 vagas na saúde, com salários de até R$ 11.300. A Universidade Estadual do Norte Fluminense reabriu inscrições para 158 vagas de apoio. A Procuradoria Geral do Município oferece 41 vagas para analistas. Inscrições e detalhes estão disponíveis nos sites oficiais.