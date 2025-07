Confira as oportunidades e serviços no Rio de Janeiro Inscrições e detalhes estão disponíveis online RJ Record Interior RJ|Do R7 11/07/2025 - 19h27 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h27 ) twitter

O RJ Record destaca oportunidades de qualificação e concursos no estado. São João da Barra oferece curso gratuito de movimentação de cargas com 25 vagas. Macaé anuncia concurso público com mais de 200 vagas nas áreas médica e odontológica. O IF Fluminense abre 11 vagas para técnicos em línguas de sinais. Campos lança concurso para mais de 1000 vagas de professor.