Conheça o projeto Cidade da Melhor Idade Idosos podem participar de diversas atividades que proporcionam benefícios para a saúde mental RJ Record Interior RJ|Do R7 14/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h08 )

Em Macaé (RJ), cerca de 400 pessoas participam do programa Cidade da Melhor Idade, iniciativa que promove oficinas de informática, costura, artesanato, balé sênior, yoga e muito mais.

Um dos benefícios apontados pelos alunos tem sido o combate à ociosidade e à depressão, problemas comuns nessa faixa etária.

As inscrições podem ser feitas na Rua Marechal Deodoro, 564, no centro do município.