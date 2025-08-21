Corpo de homem é encontrado carbonizado dentro de casa em Campos (RJ) A polícia investiga o caso, que envolve arrombamento e possível incêndio criminoso RJ Record Interior RJ|Do R7 21/08/2025 - 19h04 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h04 ) twitter

Em Campos dos Goytacazes (RJ), um corpo foi encontrado carbonizado em uma casa no bairro do Caju, destacando um mistério em meio a frequentes invasões na área. A polícia investiga o caso, que envolve arrombamento e possível incêndio criminoso. O proprietário, alertado por vizinhos, encontrou sinais de arrombamento e acionou as autoridades. A investigação busca esclarecer se a vítima foi assassinada antes do incêndio.