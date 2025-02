Corpo de jovem atingido por roda de reboque é sepultado, em Campos dos Goytacazes Edson Renato, de 26 anos, morreu após acidente no Rio de Janeiro, levantando alerta sobre fiscalização RJ Record Interior RJ|Do R7 27/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo de Edson Renato Tavares de Azevedo Júnior, de 26 anos, foi sepultado no cemitério do distrito de Campos dos Goytacazes. Ele morreu após ser atingido por uma roda que se soltou de um reboque no Rio de Janeiro.

O caso reforça a necessidade de fiscalização e regularização desse tipo de transporte para evitar novas tragédias.