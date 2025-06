Crianças a partir de 10 anos são prioridade na primeira fase da vacinação contra dengue A vacina protege contra os 4 sorotipos da doença, com eficácia de 90% para hospitalização RJ Record Interior RJ|Do R7 10/06/2025 - 19h09 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h09 ) twitter

A vacinação contra a dengue começou em Campos e Macaé, no Rio de Janeiro, priorizando crianças de 10 anos. Apesar da novidade, a adesão foi baixa, com apenas 2 crianças vacinadas em Campos e 6 em Macaé. A vacina protege contra os 4 sorotipos da doença, com eficácia de 90% para hospitalização. A campanha visa expandir para idades até 14 anos conforme a adesão. Em 2024, Macaé registrou 11 mortes por dengue.