Criminoso tranca funcionária após assaltar ótica Ação ocorreu em plena luz do dia, no centro de Campos dos Goytacazes (RJ) RJ Record Interior RJ|Do R7 07/02/2025 - 14h29 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma ótica foi assaltada em plena luz do dia, no centro de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. O criminoso, em uma demonstração de ousadia, trancou a funcionária no estabelecimento antes de fugir.

A ação ocorreu em uma rua movimentada e foi registrada por uma câmera de segurança.