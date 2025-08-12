Criminosos agem em plena luz do dia em bar movimentado de Campos (RJ)
A ação, capturada por câmeras, destaca a crescente insegurança na região
Em Campos dos Goytacazes (RJ), dois criminosos de motocicleta realizaram um assalto ousado em um bar movimentado, em frente à Universidade Estadual do Norte Fluminense. Em menos de dois minutos, roubaram relógios, celulares e dinheiro. A ação, capturada por câmeras, destaca a crescente insegurança na região, enquanto a polícia ainda não registrou ocorrência.