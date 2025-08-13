Crise na Educação: corte de gratificações em Casimiro de Abreu (RJ) afeta aulas
Pais protestam contra a paralização de professores, enquanto a prefeitura busca soluções para normalizar a situação
Em Casimiro de Abreu (RJ), a educação enfrenta uma crise com a paralisação de professores suplentes devido a cortes de gratificações. Pais protestam pela falta de aulas, enquanto a prefeitura busca soluções para normalizar a situação. A redução de verbas afeta transporte, alimentação e limpeza nas escolas, gerando insatisfação e busca por respostas.