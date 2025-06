Dados apontam aumento de mortes em acidentes de trânsito em Campos (RJ) 36 óbitos foram registrados de janeiro até abril RJ Record Interior RJ|Do R7 11/06/2025 - 20h04 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h04 ) twitter

Campos dos Goytacazes (RJ) registra aumento alarmante de mortes no trânsito, com 36 óbitos de janeiro a abril, representando 69% das mortes no norte fluminense. Um acidente fatal na Avenida Arthur Bernardes ilustra a gravidade da situação. O motorista foi preso por homicídio culposo agravado por álcool.