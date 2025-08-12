Decisão judicial pode demolir 800 casas em Arraial do Cabo (RJ) e população protesta
A área é uma APA e parte pertence a uma empresa privada
Moradores do bairro Sabiá, em Arraial do Cabo (RJ), protestam contra a demolição de 800 casas devido a decisão judicial. A área é uma APA e parte pertence a uma empresa privada. A prefeitura busca alternativas, mas os moradores, que pagam impostos e têm registros oficiais, cobram mais ação dos vereadores. A situação afeta cerca de 4.800 pessoas, e a prefeitura é criticada por permitir construções irregulares.