Decisão judicial pode demolir 800 casas em Arraial do Cabo (RJ) e população protesta A área é uma APA e parte pertence a uma empresa privada RJ Record Interior RJ|Do R7 12/08/2025 - 18h53 (Atualizado em 12/08/2025 - 18h53 )

Moradores do bairro Sabiá, em Arraial do Cabo (RJ), protestam contra a demolição de 800 casas devido a decisão judicial. A área é uma APA e parte pertence a uma empresa privada. A prefeitura busca alternativas, mas os moradores, que pagam impostos e têm registros oficiais, cobram mais ação dos vereadores. A situação afeta cerca de 4.800 pessoas, e a prefeitura é criticada por permitir construções irregulares.