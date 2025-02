Defesa Civil de Campos emitiu alerta de baixa umidade do ar até quarta-feira (19) A orientação é que as pessoas evitem a prática de exercícios físicos ao ar livre, em especial no período da tarde, e mantenham a hidratação em dia

RJ Record Interior RJ|Do R7 18/02/2025 - 10h30 (Atualizado em 18/02/2025 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share