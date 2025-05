Dia das Mães: segunda data mais esperada pelo comércio movimenta economia Consumidores buscam agradar as mães com presentes, mas é crucial estar atento às armadilhas das compras, tanto em lojas físicas quanto online RJ Record Interior RJ|Do R7 09/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h47 ) twitter

O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio, movimentando diversos segmentos da economia. Consumidores buscam agradar as mães com presentes, mas é crucial estar atento às armadilhas das compras, tanto em lojas físicas quanto online. A reportagem destaca a importância de verificar a reputação das lojas e a política de trocas, além de alertar sobre golpes comuns em compras online. A segurança do site e o uso de cartões de crédito virtuais são recomendados para evitar fraudes.