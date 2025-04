Dicas para evitar imprevistos durante viagem no feriado prolongado A manutenção preventiva do veículo pode fazer a diferença RJ Record Interior RJ|Do R7 16/04/2025 - 20h01 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h01 ) twitter

Com a chegada do feriadão, muitos planejam pegar a estrada, mas é crucial preparar o carro para evitar imprevistos. A manutenção preventiva, como verificar água, óleo, correia dentada, freios e parte elétrica, pode fazer a diferença. O mecânico Leandro da Silva alerta sobre o aumento na procura por revisões, recomendando agendar com antecedência.

Além disso, enfatiza-se a necessidade de atenção redobrada nas estradas, respeitando as regras de trânsito e planejando o percurso. Dirigir com cautela e evitar a fadiga são fundamentais para uma viagem segura e tranquila.