Direito à prioridade em fila não é respeitado durante atualização do CadÚnico

Centenas de pessoas se aglomeraram ao redor da Fundação Municipal de Esportes de Campos (RJ) na tentativa de fazer ou renovar o CadÚnico, cadastro do governo federal para programas sociais.

Mas a longa espera causou revolta, especialmente em pessoas que deveriam ter prioridade na fila. Angélica, por exemplo, chegou às 6h da manhã com os três filhos, um deles autista, e não teve direito a passar na frente. O mesmo aconteceu com uma idosa deficiente e uma mãe com bebê de colo.