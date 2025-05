Doado à prefeitura de Campos (RJ) em 2006, Museu Olavo Cardoso está abandonado O Ministério Público do Rio de Janeiro planeja uma reunião para abordar o abandono RJ Record Interior RJ|Do R7 14/05/2025 - 20h38 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h38 ) twitter

O Museu Olavo Cardoso, um importante patrimônio histórico de Campos dos Goytacazes (RJ), está em ruínas desde seu fechamento em 2014. Doado à prefeitura em 2006, o casarão do início do século 20 enfrenta abandono e deterioração, com riscos de desabamento. Moradores e especialistas lamentam a falta de ação do poder público para preservar a memória da cidade. A Associação Norte Fluminense de Engenheiros e Arquitetos destaca a necessidade de parcerias para salvar o imóvel. O Ministério Público do Rio de Janeiro planeja uma reunião para abordar o abandono, enquanto a prefeitura promete medidas de contenção, mas sem previsão de reforma.