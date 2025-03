Dois incidentes com policiais são registrados na região dos Lagos Incidentes aconteceram em São Pedro da Aldeia e Búzios RJ Record Interior RJ|Do R7 28/03/2025 - 10h51 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h51 ) twitter

No estado do Rio de Janeiro, dois incidentes foram registrados envolvendo policiais na região dos Lagos.

Em São Pedro da Aldeia, uma abordagem resultou em um policial ferido após um suspeito tentar fugir em uma moto roubada. O suspeito foi preso por receptação e lesão corporal.

Em Búzios, um confronto entre policiais e suspeitos de tráfico deixou um policial e um suspeito feridos.

O aumento da violência contra policiais é evidenciado por dados do Instituto de Segurança Pública do Rio, que mostram um aumento de 3,2% no número de policiais feridos fora de serviço, enquanto as mortes em serviço diminuíram.