Educandário São José completa 62 anos de atendimentos a deficientes visuais

O Educandário São José do Operário, referência no interior do Rio de Janeiro, transforma a vida de mais de 130 assistidos por meio de atividades inclusivas. Luiz Rangel, um dos beneficiados, compartilha sua jornada de superação após passar por desafios emocionais e psicológicos.

A instituição, fundada em 1963, enfrenta dificuldades financeiras, mas continua a oferecer acolhimento e oportunidades, sobrevivendo graças a doações e parcerias.

Histórias inspiradoras destacam o impacto positivo do Educandário. Apesar das dificuldades, a dedicação ao trabalho de assistência e acolhimento é a marca registrada da instituição.