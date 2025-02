Em Campos (RJ), sistema de semáforos atuados funciona das 22h às 06h

Em Campos (RJ), sistema de semáforos atuados funciona das 22h às 06h Medida entrou em vigor na última segunda-feira (20) RJ Record Interior RJ|Do R7 21/01/2025 - 14h52 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h52 ) twitter

O videomonitoramento existente na cidade funcionará no sistema atuado entre as 10 da noite e as 6 da manhã. O objetivo é proporcionar mais segurança, já que o tempo de espera no farol será menor, além de mais agilidade no trânsito. Ao todo, serão 44 pontos em 18 cruzamentos.

Esse sistema consiste na liberação do sinal verde ao veículo quando ele se aproxima de uma das câmeras de videomonitoramento.