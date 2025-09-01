Emissário submarino é interditado após queda de grade de proteção em Rio das Ostras (RJ) A falta de manutenção e a ação do tempo deixaram o local perigoso, levando à interdição do principal ponto turístico da cidade RJ Record Interior RJ|Do R7 01/09/2025 - 18h46 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O emissário submarino de Rio das Ostras (RJ) foi interditado após a queda de grades de proteção corroídas pela maresia. A falta de manutenção e a ação do tempo deixaram o local perigoso, levando à interdição do principal ponto turístico da cidade. A prefeitura iniciou licitação para reforma, enquanto moradores e pescadores clamam por soluções definitivas. A Defesa Civil está avaliando os riscos para garantir a segurança dos visitantes.