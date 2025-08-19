Energia solar impulsiona economia em Campos dos Goytacazes (RJ) A cidade atrai investidores devido ao alto índice de radiação solar RJ Record Interior RJ|Do R7 19/08/2025 - 19h01 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h01 ) twitter

Campos dos Goytacazes (RJ) se destaca como polo de energia solar, com investidores transformando terrenos em usinas solares. Marcelo, por exemplo, converteu 1000 m² de sua propriedade em uma usina, obtendo retorno rápido. A cidade atrai investidores devido ao alto índice de radiação solar, e a energia fotovoltaica se expande, prometendo benefícios econômicos e sustentáveis.