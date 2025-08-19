Energia solar impulsiona economia em Campos dos Goytacazes (RJ)
A cidade atrai investidores devido ao alto índice de radiação solar
Campos dos Goytacazes (RJ) se destaca como polo de energia solar, com investidores transformando terrenos em usinas solares. Marcelo, por exemplo, converteu 1000 m² de sua propriedade em uma usina, obtendo retorno rápido. A cidade atrai investidores devido ao alto índice de radiação solar, e a energia fotovoltaica se expande, prometendo benefícios econômicos e sustentáveis.