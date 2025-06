Engavetamento em Campos (RJ) deixa duas mulheres feridas Acidente causou transtornos ao trânsito RJ Record Interior RJ|Do R7 12/06/2025 - 19h46 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h46 ) twitter

Um engavetamento envolvendo quatro veículos na Avenida Nilo Peçanha, em Campos dos Goytacazes (RJ), causou transtornos no trânsito durante o horário de pico. O acidente, que ocorreu em frente à prefeitura, deixou duas mulheres feridas, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Ferreira Machado. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar estão no local para controlar o tráfego, que segue lento devido à interdição parcial da via.