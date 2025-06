Enterro de família vítima de triplo homicídio acontece em meio à grande comoção pública O evento ocorreu no cemitério de Comendador Venâncio, onde a comoção foi intensa RJ Record Interior RJ|Do R7 26/06/2025 - 19h29 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h29 ) twitter

Em Itaperuna (RJ), a tragédia que abalou a comunidade resultou no sepultamento de Antônio, Inaila e seu filho de 3 anos, Toninho. O evento ocorreu no cemitério de Comendador Venâncio, onde a comoção foi intensa. A família Teixeira, conhecida na região, foi praticamente extinta. As investigações continuam para entender o motivo do triplo homicídio, surpreendendo a todos, já que o suspeito era visto como pacífico.