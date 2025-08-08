Erosão costeira: moradores de São João da Barra (RJ) sofrem com as consequências do fenômeno
A Defesa Civil monitora a situação, enquanto especialistas apontam a ação humana e o Porto do Açu como fatores agravantes
Moradores da Praia do Açu, em São João da Barra (RJ), enfrentam a intensificação da erosão costeira. Famílias relatam perdas e deslocamentos frequentes devido ao avanço do mar. A Defesa Civil monitora a situação, enquanto especialistas apontam a ação humana e o Porto do Açu como fatores agravantes. A busca por soluções eficazes continua, mas depende de verbas federais.