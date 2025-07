Espaços públicos com muita natureza têm sido opção de lazer durante férias em Campos (RJ) Os locais oferecem estrutura para piqueniques e atividades ao ar livre RJ Record Interior RJ|Do R7 21/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h56 ) twitter

Durante as férias escolares, famílias em Campos (RJ) buscam renovar energias em espaços públicos como o Horto Municipal e a UENF. Thamiris, mãe de dois, destaca a importância do contato com a natureza para seus filhos, incluindo José, que é autista. Os locais oferecem estrutura para piqueniques e atividades ao ar livre, promovendo qualidade de vida e momentos de união familiar.