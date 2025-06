Estação mais fria do ano começa sexta (20) e vai até 22 de setembro A população é aconselhada a se proteger do frio com roupas adequadas e a cuidar da saúde para evitar doenças respiratórias RJ Record Interior RJ|Do R7 18/06/2025 - 19h51 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h51 ) twitter

O inverno se aproxima do norte do estado do Rio de Janeiro, trazendo temperaturas mais baixas e uma grande amplitude térmica. A população é aconselhada a se proteger do frio com roupas adequadas e a cuidar da saúde para evitar doenças respiratórias. A estação também afeta a vegetação e a agricultura, com menos chuvas e nevoeiros comuns.