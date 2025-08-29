Estudantes de medicina da UFRJ em Macaé (RJ) denunciam precariedade do curso A ausência de docentes efetivos em disciplinas essenciais e a carência de estágios práticos comprometem a formação RJ Record Interior RJ|Do R7 29/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h38 ) twitter

Estudantes de medicina da UFRJ em Macaé (RJ) denunciam a falta de professores especialistas e a infraestrutura precária do curso. A ausência de docentes efetivos em disciplinas essenciais e a carência de estágios práticos comprometem a formação. Além disso, laboratórios deteriorados e a falta de peças anatômicas adequadas agravam a situação. A universidade busca soluções, mas as melhorias ainda não avançaram.