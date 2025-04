Ex-policial baleado em Campos (RJ) permanece internado em estado grave Nenhuma linha de investigação foi divulgada, e a família optou por não se pronunciar RJ Record Interior RJ|Do R7 08/04/2025 - 21h02 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h02 ) twitter

O ex-policial penal Marcelo Aparecido de Lima, de 52 anos, foi baleado em Campos dos Goytacazes (RJ) enquanto dirigia com seu sobrinho. O incidente ocorreu no Parque Barão do Rio Branco, quando um veículo se aproximou e disparou contra Marcelo, que perdeu o controle do carro e colidiu com o muro de uma creche.

Marcelo está internado em estado grave no Hospital Ferreira Machado, após passar por cirurgia. O sobrinho sofreu ferimentos leves. A polícia civil investiga o caso, analisando imagens de câmeras para identificar os suspeitos. Nenhuma linha de investigação foi divulgada, e a família optou por não se pronunciar. As atividades na creche não foram interrompidas.