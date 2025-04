Ex-presidente do Americano faz denúncia contra Conselho após ser destituído Tolentino Reis alegou que o processo foi político e que tem como objetivo final a venda do patrimônio do clube RJ Record Interior RJ|Do R7 02/04/2025 - 10h53 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h53 ) twitter

O ex-presidente do Americano Futebol Clube, Tolentino Reis, foi destituído do cargo durante uma Assembleia Geral do Conselho Deliberativo. No encontro, foi apresentado um relatório que apontou irregularidades na gestão de Tolentino.

Em um vídeo enviado para a Record RJ, Reis alegou que o processo foi político e que tem como objetivo final a venda do patrimônio do clube. Ele afirmou que deixou o clube organizado e com finanças em ordem, e que buscará justiça no Judiciário.

A denúncia de tentativa de venda do patrimônio é grave e requer atenção dos torcedores e sócios para verificar a veracidade dos fatos.