Expo Campos: maior evento agropecuário do RJ segue até domingo (10) O evento reúne exposições de animais, shows de artistas renomados e atividades para toda a família RJ Record Interior RJ|Do R7 08/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h17 )

A Expo Agro de Campos dos Goytacazes (RJ) em sua 64ª edição, destaca-se como a maior feira agropecuária do Rio de Janeiro. O evento reúne exposições de animais, shows de artistas renomados e atividades para toda a família. Com entrada gratuita mediante doação de alimentos, a feira promove o agronegócio e a economia regional, atraindo milhares de visitantes para o parque de exposições da Fundação Rural de Campos.