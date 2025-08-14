Expoagro de Campos (RJ) arrecada mais de 40 toneladas de alimentos para instituições locais Pela primeira vez em 64 anos, o evento foi gratuito, incentivando doações do público RJ Record Interior RJ|Do R7 14/08/2025 - 20h02 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h02 ) twitter

A Expoagro de Campos dos Goytacazes (RJ) arrecadou mais de 40 toneladas de alimentos não perecíveis, distribuídos para 26 instituições assistenciais locais. Pela primeira vez em 64 anos, o evento foi gratuito, incentivando doações do público. A feira contou com atrações nacionais e bateu recorde de público, destacando-se como um evento solidário e de sucesso.