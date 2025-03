Falta de água causa transtornos e preocupa moradores, em Saquarema e Araruama (RJ) Instabilidade no abastecimento se agrava com o calor e turismo, forçando moradores a comprarem água RJ Record Interior RJ|Do R7 07/03/2025 - 12h14 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h14 ) twitter

A falta de água em Saquarema e Araruama, no Rio de Janeiro, tem causado grandes transtornos para os moradores, que enfrentam dificuldades para realizar tarefas básicas, como lavar roupas e tomar banho. Com temperaturas elevadas e aumento no consumo devido ao turismo, a instabilidade no abastecimento persiste.

Moradores relatam a necessidade de comprar água para consumo e higiene, enquanto a concessionária responsável alega que caminhões-pipa são disponibilizados. A situação, que se repete há anos, levanta questões sobre a necessidade de investimentos na captação e oferta de água para atender à crescente demanda.