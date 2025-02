Famílias de jovens assassinados em Campos (RJ) pedem por justiça Crime aconteceu em outubro de 2024 RJ Record Interior RJ|Do R7 14/02/2025 - 14h03 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h03 ) twitter

Crime aconteceu em outubro de 2024Há 4 meses, dois adolescentes foram assassinados perto de um conjunto habitacional no bairro dos Prazeres. Um deles morreu no local e o outro chegou a ser socorrido, mas faleceu antes de dar entrada no hospital.

O caso foi registrado na delegacia de Guarus e o crime ainda não foi desvendado. Por isso, as famílias apelam para que qualquer informação sobre o paradeiro dos autores do crime seja levada para investigação e dê continuidade aos processos.