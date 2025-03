Febre do Oropouche: casos aumentam no RJ Doença preocupa pela falta de imunidade na população, especialmente em idosos, crianças e grávidas RJ Record Interior RJ|Do R7 19/03/2025 - 09h14 (Atualizado em 19/03/2025 - 09h14 ) twitter

Pesquisadores do NUPEM/UFRJ em Macaé (RJ) estão monitorando a febre do Oropouche no estado do Rio de Janeiro, com um aumento alarmante de casos.

O estudo foca no mapeamento genético do vírus para entender sua evolução e o que impulsiona o aumento dos casos. A febre, transmitida pelo mosquito maruim, apresenta sintomas semelhantes a outras arboviroses, mas preocupa pela falta de imunidade na população, especialmente em idosos, crianças e grávidas.

A pesquisa também investiga a possibilidade de novos vetores e o impacto das mutações do vírus, que podem aumentar sua transmissibilidade e gravidade dos sintomas.