Febre oropouche avança pelo interior do RJ: já são mais de 300 casos e três mortes A prevenção envolve o uso de repelentes e cuidados com o ambiente RJ Record Interior RJ|Do R7 23/05/2025 - 19h39 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h39 )

A febre oropuche tem se espalhado pelo estado do Rio de Janeiro, com mais de 300 casos confirmados em Macaé (RJ) e três mortes no estado. O vírus é transmitido pela picada do maruim, comum em áreas de mata. Os sintomas incluem febre alta e dores intensas. A prevenção envolve o uso de repelentes e cuidados com o ambiente. Autoridades de saúde monitoram a situação, que permanece sob controle.