Fechamento do Centro de Referência da Dengue preocupa médicos e pacientes A unidade, referência no tratamento da doença, encerra as atividades amanhã (30) RJ Record Interior RJ|Do R7 29/05/2025 - 20h42 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h42 )

O fechamento do CRDI em Campos (RJ) preocupa médicos e pacientes, que temem sobrecarga nos hospitais já lotados. A unidade, referência no tratamento de dengue, encerra as atividades amanhã (30), redistribuindo atendimentos para unidades básicas. Com 23 anos de serviço, o CRDI realizou mais de 16 mil atendimentos em 2023. A decisão da prefeitura é vista como retrocesso, podendo agravar a situação de saúde pública na cidade.