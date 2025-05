Feriado em Rio das Ostras (RJ): movimentação de visitantes é baixa e consumo está menor As praias, geralmente movimentadas, estavam com espaço de sobra, e os comerciantes enfrentaram restaurantes e quiosques quase vazios RJ Record Interior RJ|Do R7 02/05/2025 - 20h10 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h10 ) twitter

Durante o feriadão, Rio das Ostras (RJ) experimentou uma queda significativa no fluxo de turistas, impactando negativamente a economia local. As praias de Costa Azul e Remanso, geralmente movimentadas, estavam com espaço de sobra, e os comerciantes enfrentaram restaurantes e quiosques quase vazios.

A baixa ocupação nos meios de hospedagem, apenas 20%, reflete a tendência de turistas economizarem, trazendo alimentos e bebidas de casa. A situação preocupa os comerciantes, que esperavam um movimento maior. Apesar do cenário desafiador, a cidade continua a preparar-se para receber visitantes com qualidade e hospitalidade.