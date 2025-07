Férias escolares movimentam praias e animam comerciantes de Cabo Frio (RJ) A cidade é vista como segura e agradável, atraindo visitantes que buscam tranquilidade RJ Record Interior RJ|Do R7 18/07/2025 - 19h32 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h32 ) twitter

As praias de Cabo Frio (RJ) estão movimentadas devido às férias escolares, com turistas aproveitando o sol de inverno. A cidade é vista como segura e agradável, atraindo visitantes que buscam tranquilidade. A RJ-124 espera 450 mil veículos, e uma operação especial de segurança foi montada. O clima frio é ideal para atividades ao ar livre e turismo, com temperaturas não passando de 23 graus.