Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Festival de Petiscos do Farol será em setembro: programação conta com 50 pratos

O evento, que ocorre em dois finais de semana, oferece pratos a R$ 30 cada

RJ Record Interior RJ|Do R7

O aguardado Festival de Petiscos do Farol de São Tomé chega à sua 13ª edição, prometendo movimentar a economia local com 14 estabelecimentos participantes e 600 empregos indiretos. O evento, que ocorre em dois finais de semana de setembro, oferece 50 pratos a R$ 30 cada, destacando frutos do mar. A mudança para um novo local amplia a capacidade, atraindo turistas e fortalecendo o turismo regional.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.