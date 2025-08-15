Festival de Petiscos do Farol será em setembro: programação conta com 50 pratos O evento, que ocorre em dois finais de semana, oferece pratos a R$ 30 cada RJ Record Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 20h09 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O aguardado Festival de Petiscos do Farol de São Tomé chega à sua 13ª edição, prometendo movimentar a economia local com 14 estabelecimentos participantes e 600 empregos indiretos. O evento, que ocorre em dois finais de semana de setembro, oferece 50 pratos a R$ 30 cada, destacando frutos do mar. A mudança para um novo local amplia a capacidade, atraindo turistas e fortalecendo o turismo regional.