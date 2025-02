Filho é suspeito de tentar matar o pai com facão no distrito de Travessão, em Campos Segundo a polícia, ao entrarem na residência, os agentes encontraram o idoso de 67 anos caído no chão

RJ Record Interior RJ|Do R7 20/02/2025 - 17h14 (Atualizado em 20/02/2025 - 17h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share