Fim de semana é marcado por tragédias no trânsito Em uma delas, um bebê de um ano foi atropelado RJ Record Interior RJ|Do R7 01/04/2025 - 09h48 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h48 )

O fim de semana no interior do Estado do Rio de Janeiro foi marcado por tragédias no trânsito, resultando em mortes e feridos. Entre os incidentes, um carro desgovernado atropelou cinco pessoas, incluindo um bebê de um ano, e uma colisão em alta velocidade destruiu um poste. A falta de responsabilidade, como dirigir na contramão ou sem capacete, é apontada como fator contribuinte.