FIRJAN manifesta preocupação com o tarifaço dos EUA contra o Brasil A medida afeta diretamente o setor de petróleo e gás RJ Record Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h37 )

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro expressa preocupação com as tarifas de 50% impostas pelos EUA sobre as exportações brasileiras a partir de agosto. A medida afeta diretamente o setor de petróleo e gás, responsável por 60% das exportações do estado, ameaçando empregos e impactando 48 municípios. Empresários temem redução de postos de trabalho devido às novas tarifas.