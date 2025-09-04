Fiscalização é reforçada contra exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis As ações foram concentradas nos bairros de Jardim Pitangas e Itaúna (RJ) e resultaram na derrubada de construções irregulares RJ Record Interior RJ|Do R7 04/09/2025 - 19h56 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O CRECIRJ intensificou a fiscalização contra o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis na região dos Lagos. Em Saquarema (RJ), ações concentradas nos bairros Jardim Pitangas e Itaúna resultaram na derrubada de construções irregulares. A operação, com apoio da prefeitura e da polícia, visa levar contraventores à delegacia e embargar loteamentos ilegais.