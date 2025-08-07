Flagrantes de maus tratos e situações de abandono de animais seguem em larga escala no país Casos recentes no Rio de Janeiro destacam a gravidade da situação RJ Record Interior RJ|Do R7 07/08/2025 - 19h45 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h09 ) twitter

Milhares de animais sofrem maus tratos e abandono no Brasil. Em Santo Antônio de Pádua (RJ), a Polícia Civil resgatou um cão gravemente ferido após denúncia. O tutor foi levado à delegacia, enfrentando pena de até 5 anos. Em 2023, ONGs resgataram cerca de 184.960 animais. Em Iguaba Grande (RJ), animais foram encontrados em condições insalubres, aguardando remoção após limpeza do local.