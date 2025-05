Frente polar com chuva e frio intensos deve chegar amanhã (29) na região Sudeste A Defesa Civil está em alerta para ressacas no mar e ventos intensos RJ Record Interior RJ|Do R7 28/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h03 ) twitter

A chegada de uma frente fria no estado do Rio de Janeiro marca a transição do outono para o inverno, com temperaturas caindo para mínimas de 19°C e máximas de 22°C. O fenômeno traz chuvas moderadas e uma massa de ar polar, aumentando o risco de doenças respiratórias e afetando pessoas em situação de rua. A Defesa Civil está em alerta para ressacas no mar e ventos intensos, enquanto medidas de saúde pública são reforçadas.