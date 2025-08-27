Funcionários da Defesa Civil são presos por suspeita de sedar e abandonar cães no interior do RJ Os suspeitos, flagrados em viatura oficial, responderão por crimes ambientais RJ Record Interior RJ|Do R7 27/08/2025 - 18h52 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seis funcionários da Defesa Civil foram detidos em Cordeiro, RJ, por sedar e abandonar cães. A Polícia Civil investiga maus-tratos e envenenamento de animais na região. Durante a operação, foram resgatados oito cães sedados e encontrados sedativos e seringas. Os suspeitos, flagrados em viatura oficial, responderão por crimes ambientais. A investigação continua para identificar outros envolvidos.