Furto de bicicleta em Cabo Frio (RJ) é flagrado por câmeras de segurança O suspeito, com uma sacola no ombro, agiu após as 22h, levando a bicicleta sem ser notado RJ Record Interior RJ|Do R7 29/08/2025 - 19h28 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h28 )

Em Cabo Frio (RJ), câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem furtou uma bicicleta em um bar na rua Alex Novelino. O suspeito, com uma sacola no ombro, agiu após as 22h, levando a bicicleta sem ser notado. A Polícia Militar, após patrulhamento, localizou o suspeito e recuperou o veículo. O caso reflete a frequência de furtos na região, mas a ação rápida da polícia garantiu a recuperação do bem.